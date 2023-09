Vuelta a España 2023 | Rui Costa | “Venuto qui per riscattarmi dal Tour e cercare il successo”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Ruichiude la seconda settimana della. Il portoghese della Intermarché-Cirus-Wanty si aggiudica la quindicesima tappa della corsa iberica, la Pamplona-Leukenberri battendo allo sprint ristretto Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) e Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), ottenendo la terza vittoria stagionale, curiosamente tutte in Spagna. Una bella zampata per colui che fu il campione del mondo, che non vinceva una tappa in un Grande Giro dal lontano 2013 (lo stesso anno in cui si mise addosso la maglia iridata), nella diciannovesima tappa delde France a Le Grand Bornand. Unimportante per la Intermarché, che fino ad ora non era riuscita a farsi notare in terra iberica. “Questa squadra ha creduto in me sin dal primo momento – afferma il lusitano – ...