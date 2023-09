Vuelta a España 2023 | Juan Ayuso | “La Jumbo-Visma non voleva lasciare andare Evenepoel Per ora non hanno punti deboli”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) L’unico rivale per unascatenata allaappare. Il giovane iberico non vuole ancora arrendersi e continua a tentare in tutti i modi a cercare almeno il podio, che la banda neerlandese occupa con Kuss-Vingegaard-Roglic. Le parole del corridore della UAE Emirates sulla quindicesima tappa: “Penso chenon volesseRemco, quindi la fuga non è andata via ed è stato un percorso davvero difficile. Tutta la tappa era su e giù, molto stretta. Le prime due ore di gara sono state davvero brutali. Dopodiché siamo arrivati all’inizio delle salite tutti insieme”. Un tentativo, timido, di attacco anche per lui: “Abbiamo provato anche a mettere sotto pressione i ...