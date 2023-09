Vuelta a España 2023 | il borsino della tappa di oggi Tappa da fuga | ci prova Filippo Ganna?

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Laè arrivata alla quindicesima frazione, quella che chiuderà la seconda settimana di corsa. 158 km nei Paesi Baschi da Pamplona a Lekunberri sulle strade tipiche di queste zone, ricche di asperità e con pochissima pianura. Dopo 110 km di continui saliscendi, sarà il Puerto de Zuarrarrate a fare la differenza: una salita di 6.3 km al 5.1% da percorrere due volte per poi lanciarsi in discesa verso il traguardo. Disegno impegnativo e difficile da controllare, che potrebbe dunque premiare unae per il quale è molto complesso indicare un favorito. Per caratteristiche del percorso e del finale noi indichiamo come principale candidato al successo. L’azzurro ha dimostrato di poter andar forte in salita e soprattutto di poter sprintare in caso di arrivo ...