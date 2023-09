Vuelta a España 2023 | Evenepoel stanco nella fuga di oggi Ma risale in classifica e punta a due maglie

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Remcoha cercato un clamoroso bis dopo la commovente vittoria di tappa di ieri. Il belga, uscito diin quella sciagurata frazione del Tourmalet, ha fatto di tutto per entrare ancora una volta in, riuscendoci dopo diversi tentativi, resistendo al rientro del gruppo e facendosi carico della maggior parte del lavoro tra i fuggitivi. Sull’ultima salita poi, il belga ha provato a mettersi in modalità “cronometro” per rientrare sulla coppia di testa formata da Santiago Buitrago e Rui Costa. Le energie peròsono evidentemente mancate, tanto che anche quando Lennard Kämna ha rotto gli indugi, non è riuscito a seguire alzando bandiera bianca. Alla fine per lui un quarto posto al traguardo, per giunta a soli 2” dal gruppo di testa che, tra cadute e litigi, aveva rischiato di buttare tutto al vento. ...