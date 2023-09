Vuelta a España 2023 | 16° tappa Liencres Playa - Bejes | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 10 settembre 2023) Lanumero 78 si appresta a vivere l'ultima settimana a cominciare dalla 16°di soli 120,5 km, ma con un muro finale che potrebbe fare selezione e cambiare la classifica generale. Ildella 16°La 16°de la, in programma martedì 12 settembre, prenderà il via da, località del comune spagnolo di Piélagos, e si concluderà, dopo 120,5 km, a, nel territorio comunale di Cillorigo de Liébana. Il tracciato di questa frazione non prevede difficoltà altimetriche per 115 km dei 120 km di gara. Al km 93,3 in località Unquera sarà ubicato il traguardo volante che darà abbuoni per la ...