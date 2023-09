Vuelta 2023 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

QUINDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORARI, TV E STREAMING " La partenza della ...Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di domenica 10 settembre. Tutto pronto per un altro giorno di quest'intenso weekend tutto da vivere, a partire dalla ......15esima tappa del Giro di Spagna. Una giornata perfetta per chi vuole andare in fuga. Spazio agli attaccanti, riposo dopo le fatiche delle montagne per i ...

Vuelta 2023, tappa 14: la rivincita di Evenepoel. Ordine d'arrivo e classifica generale Quotidiano Sportivo

Il 36enne portoghese beffa Kämna e Buitrago mentre Remco, dopo un momento d'appannamento, è quarto in rimonta a soli due secondi. Il gruppo ...Un Remco Evenepoel eccezionale alla Vuelta a España 2023. Il belga, dopo essere andato in crisi nella giornata durissima del Tourmalet, ieri ha dato una prova di forza mostruosa: l’ex campione del ...