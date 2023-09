Vlahovic-Juve | si lavora al rinnovo fino al 2027

ancora più insieme: parti al lavoro per il rinnovo fino al 2027Per Cristiano Giuntoli la missione più importante da adempiere in questa stagione è quella di abbassare i costi di ...La Juventus e Dusan, in estate vicinissimi al divorzio, non solo hanno iniziato bene la stagione, ma adesso cominciano a ragionare su un possibile rinnovo "breve", di almeno un anno. Nonostante gli alti e bassi ......è al lavoro per rinnovare il contratto di Dusan, accostato al Chelsea in estate ma pronto a prolungare la sua permanenza in bianconero. Nonostante l'attaccante serbo sia legato alla...

Ecco perché la Juve voleva vendere Vlahovic: ci aveva già pensato Agnelli Calciomercato.com

Il caso della Juventus è a dir poco emblematico in questo senso ... basti pensare ai grandi top come Dybala, Chiesa, Pogba e Vlahovic, ma anche quando c'era la possibilità di schierare la stessa ...Non finiscono le montagne russe di Dusan Vlahovic con la Juventus: fissato l'incontro con l'entourage per il nuovo ribaltone ...