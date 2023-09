Violenze sulle donne | la Cnn punta il dito contro Giorgia Meloni | «Un caso dietro l’altro | ma evidentemente non è la sua priorità»

(Di domenica 10 settembre 2023) Dopo il New York Times, tocca alla Cnn. La scorsa settimana, il quotidiano della Grande Mela aveva dedicato un lungo reportage ai tanti episodi di violenza sessuale consumatisi in Italia negli ultimi mesi, a partire dai casi di Palermo e Caivano. Senza lesinare critiche al nostro Paese. Se il New York Times invitava i propri lettori a «riflettere sull’atteggiamento dell’Italia nei confronti delle», l’emittente televisiva “globale” ora accende il faro sulla reazione della politica ai misfatti dell’estate eil: perché, si chiede oggi la Cnn, il governo italiano «sta facendo così poco per difendere ledagli episodi di violenza»? L’articolo della giornalista Barbie Latza Nadeau comincia il proprio ragionamento a partire da ...

azienda di trasporti romana, c'è una grande sproporzione, e manca un discorso complessivo... prevedendo articoli specifici sulla dignità della persona, molestie esui luoghi di lavoro.

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Testa sulle spalle e occhi aperti' dice Giorgia Meloni. Cara premier Meloni non ne possiamo più, sarebbe ora di dare consigli agli uomini non alle donne". Così Marco ...La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata dal presunto aggressore che si è offerto di aiutarla dopo averla vista in difficoltà ...