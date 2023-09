Villaricca in lutto | Luigi si sente male e muore | aveva 37 anni

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono ore di dolore aper la morte diScatozza, ragazzo di appena 37. Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.insiLe circostanze del decesso non sono ancora chiare.si sarebbe sentitoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lutto in tre comuni, Marano, Villaricca e Qualiano, per l'improvvisa scomparsa di Gilda Menditto, 53 anni, farmacista notissima in tutto il terrirorio. Gilda, colta da malore e deceduta ...