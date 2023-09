(Di domenica 10 settembre 2023) La nota stampa da parte del PD didopo la riunione di questa mattina chiarisce la posizione inSindacoprossime amministrative La segreteria del circolo PD di, sulla base di una condivisione della linea politica del partito Metropolitano di Napoli in tema di alleanze politiche, partecipacostruzione dellademocratica, progressista e riformista a sostegno del candidato sindaco Nicolaper le prossime elezioni amministrative. Lo dichiarano in una nota Giuseppe Annunziata, Segretario Metropolitano Pd, il resp. Enti locali Gaetano Bocchino e Antonella Di Rosa, segretaria del Circolo die membro della segreteria metropolitana. Comunicato stampa PD ...

Villaricca, il PD in appoggio alla coalizione di Campanile Punto! Il web magazine

“Ringrazio l’avv. Rocco Ciccarelli e l’arch. Antonio Cacciapuoti per l’entusiastica e convinta adesione alla mia candidatura a sindaco di Villaricca ed al progetto di città che anima l’azione politico ...VILLARICCA – Si torna a votare a Villaricca, dopo due anni di amministrazione straordinaria a seguito dello scioglimento del consiglio comunale avvenuto nell’agosto 2021. In città, in questi giorni, ...