Villaggio raso al suolo e case polverizzate | il video choc | GUARDA

(Di domenica 10 settembre 2023) Il Consiglio dei ministri del governo marocchino si è riunito in sessione straordinaria per affrontare le conseguenze del drammatico sisma che ha causato oltre 2100 morti. Intanto le due commissioni Finanze del parlamento di Rabat hanno convocato per domani una seduta congiunta per la creazione di un Fondo speciale per il post terremoto. Lo riferisce il portale marocchino Le 360. L'Italia, così come altri Paesi, si è detta pronta a muoversi fin dall'inizio. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato su X di essere "in contatto con il ministro degli Esteri del Marocco al quale ho espresso le condoglianze del governo. Abbiamo messo a disposizione team di emergenza e sostegno sanitario". Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, invece, ha dichiarato: "Alle autorità del Marocco abbiamo fatto pervenire la prima offerta del nostro Sistema di protezione ...