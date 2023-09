Viene assunta per una mansione ma ne svolge altre | la donna si ribella e denuncia | ottiene il rimborso dopo anni

Leggi su formatonews

(Di domenica 10 settembre 2023) Unaha deciso dire lo sfruttamento al lavoro, ricevendo ilsoltantodiversi. Cosa è successo? Lo sfruttamento al lavoro è una situazione comune in tutto il mondo. Ma sembra che lo sia ancora di più in Italia, dove molte persone sono costrette are delle circostanze terribili. Il caso di unadi Lucca è un esempio lampante. Laha ricevuto il: cosa è accaduto? – FormatoNews.itI proprietari di un B&B stavano cercando una collaboratrice domestica per 900 euro al mese, più vitto e alloggio per l’assunzione. Unaaveva deciso di accettare e di incontrarli, così da firmare il contratto ed ...