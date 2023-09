(Di domenica 10 settembre 2023) La russa Arynanon ha preso per niente bene la sconfitta in tre set nellaUSfemminile contro l'americana Coco Gauff.la premiazione, nel backstage, ha aperto la borsa ...

La russa Arynanon ha preso per niente bene la sconfitta in tre set nella finale dello US Open femminile contro l'americana Coco Gauff. Dopo la premiazione, nel backstage, ha aperto la borsa e spaccato una ...... conche con apparente calma appoggia la borsa e il 'piatto' riservato alla finalista ... Di seguito ildella reazione rabbiosa della nuova numero uno del mondo. IL... il talento di Carlos Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta la finale di singolare femminile dello US Open 2023 vinta dall'americana Coco Gauff in rimonta sulla bielorussa Aryna. Questa ...

Video, Sabalenka spacca la racchetta dopo la finale persa dello US Open- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Tanta la rabbia accumulata da Sabalenka nel corso del match ... per poi gettarla nella spazzatura. Il video è diventato poi virali sui social network scatenando commenti e critiche di ogni tipo. When ...Aryna Sabalenka è stata ripresa dalle telecamere mentre era in preda a un raptus dopo la sconfitta nella finale degli US Open femminile 2023 contro ...