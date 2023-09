VIDEO MotoGP | GP Misano 2023 | highlights e sintesi della gara Bagnaia lotta | poi chiude 3

(Di domenica 10 settembre 2023) Uno spettacolare GP di, dodicesimo round del Mondialediè andato in archivio. Sulla pista dedicata alla memoria del compianto Marco Simoncelli, lo spettacolo non è mancato e i piloti sono stati messi a dura prova per le caratteristiche del tracciato e le alte temperature con le quali si è gareggiato. La vittoria è andata allo spagnolo Jorge Martin. L’iberico, in sella alla Ducati Pramac, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) e Francesco(Ducati Lenovo). Un Martin on fire che, dopo aver ottenuto la pole-position e la vittoria nella Sprint Race, ha chiuso il cerchio con il sigillo domenicale. Degne di nota, però, le prestazioni di Bezzecchi e. Entrambi i piloti erano molto sofferenti dal punto di vista fisico. Quanto accaduto a Barcellona, una settimana fa, ...

, Il momento degli inni di San Marino e Italia prima dell'inizio del GP di ...Immagini spettacolari dal GP di San Marino: i fumogeni creano una nuvola rossa che avvolge la pista di ...Curioso e divertente siparietto nel retro podio del Gran Premio di San Marino 2023 ditra il campione del mondo Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi . Dopo il duello che ha visto ... Ecco il...

(ANSA) - ROME, SEP 10 - Italy's MotoGP champion and standings leader Francesco Bagnaia said Sunday he was "destroyed but happy" after coming third to Jorge Martin in the San Marino GP and limiting the ...Jorge Martin tiene viva la corsa al Mondiale 2023 di MotoGP, ma l’indomito Francesco Bagnaia pur ferito non intende agevolare la strada ai diretti avversari. Il pilota Pramac (per inciso, altra ...