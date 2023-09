Video | il nuovo acquisto del Liverpool Endo mostra di cosa è capace durante la vittoria contro la Germania

(Di domenica 10 settembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista delha offerto una prestazione eccezionale a centrocampo per il Giappone, assicurandosi un’altra memorabilela. Ito, Ueda, Asano e Tanaka erano tutti a referto per il Giappone che batteva i tedeschi 4-1. E il centrocampista difensivo, acquistato daldallo Stoccarda nella finestra di mercato estiva, ha dito dicon uno spettacolo solido in mezzo al campo. Ha dito la sua abilità difensiva effettuando 2/2 intercettazioni, vinctutti e 4 i suoi contrasti e ingaggiando 7 duelli a terra, di cui ha vinto. Con un tasso di completamento dei passaggi dell’88% e 6 ...

... non con il far west, le sparatorie e i cazzoti di un branco di persone - come quelle del- ... È in libreria il suoromanzo, Le regole dell'estinzione , per Castelvecchi. Di recente, ha ...Le sue prime mostre includono The Signature of Los Ríos alGuerrilha di San Paolo, Brasile (... Il progetto Il 24 febbraio 2022 l'invasione russa dell'Ucraina ha aperto uncapitolo nella ...Raf arriva al Festival del Cinema di Venezia 2023 . Il cantante ha ricevuto il premioIMAIE alla Carriera durante l'80esima edizione della Mostra. Un riconoscimento importante, ...abbiamo...

Il video degli stupefacenti meccanismi del nuovo Santiago Bernabeu RaiNews

Gli azzurri vedono complicarsi l'obiettivo qualificazione dopo l'1-1 in casa della Macedonia del Nord. Nella gara di debutto di Spalletti alla guida dell'Italia, è il nuovo capitano Immobile a sblocca ...Oltre sessant’anni anni di carriera dei Rolling Stones scorre sui billboard immortalati nel loro ultimo video. Stiamo parlando di Angry (Arrabbiato) il nuovo singolo che anticipa Hackney Diamonds, il ...