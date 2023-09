Vicenza Oro | all’edizione di settembre 2023 una nuova sezione dedicata agli orologi

(Di domenica 10 settembre 2023)Oro, che si svolge tra l’8 e il 12, presenta VO Clock Privé dall’8 al 10. Si tratta di unaarea completamenteall’orologeria, per produttori, appassionati, collezionisti e visitatori. L’elegante salotto diOro Manifestazione che si svolge tradizionalmente nelle due edizioni di gennaio eOro è l’evento di riferimento internazionale per tutto il settore dell’oro e della gioielleria. Espositori, produttori, appassionati e visitatori possono incontrarsi e confrontarsi, valutare nuove possibilità di mercato ed ampliare la propria rete. E, non da ultimo, possono informarsi ed esplorare le tecnologie produttive più innovative. L’edizione di...

L'europeo indoor non fa meglio di 20,56 al secondo turno, dopo un nullo e prima di un 20,44, ... Tutti e due gli azzurri sono attesi martedì ad Arzignano () per inaugurare la nuova pedana.... in collaborazione con la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo presentata in occasione dell'apertura di, la Fiera internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria e orologi. ...... con l'obiettivo di portare ai marchi di riferimento dei segnatempo, quelli emergenti ... la valenzana Crivelli, che accosta pietre preziose ai diversi toni dell', la vicentina Fope, con la ...

La "Casa delle notizie": il GdV in diretta da Vicenzaoro alle 11 Il Giornale Di Vicenza

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato impiegati nei servizi di prevenzione e vigilanza nell’ambito di VicenzaOro hanno fermato, ...E’ stata inaugurata ieri in Fiera a Vicenza con il saluto del ministro del made in Italy Adolfo Urso Vicenzaoro September – The Jewellery Boutique Show, ...