Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 10 settembre 2023)DEL 10 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA BIS A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA FORMELLO FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE PER I RIENTRI IN CITTA’, INIZIAMO DALLA A1-NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DA CEPRANO FINO A VALMONTONE; CODE ANCHE SULLA A24-TERAMO, TRA VICOVARO E LA BARRIERA DIEST; PROSEGUENDO SULLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E VIA ...