Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 10 settembre 2023)DEL 10 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE: SUL TRATTO INTERESSATO AL MOMENTO SI TRANSITA SU 2 CORSIE DI MARCIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA LITORANEA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral