Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 10 settembre 2023)DEL 10 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SULL’INTERA TRATTA TRA I COMUNI DI GAVIGNANO E MAGLIANO SABINA: DA DOMANI 11 SETTEMBRE GLI INTERVENTI INTERESSERANNO ANCHE LA REGIONALE LICINESE TRA POGGIO SAN LORENZO E VICOVARO: SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 8 E LE 17; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL ...