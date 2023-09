Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare interna siamo contattati dalle uscite Tuscolana e Ardeatina andiamo sulla statale Aurelia qui code per traffico da Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia spostiamoci sulla litoranea qui code da Capocotta e Marina di Ardea nelle due direzioni ricordiamo che oggi nella capitale dei Fori Imperiali è isola pedonale sono deviate dunque 5 linee bus di zona ma siamo gli eventi oggi adalle 9 fino a fine giornata per permettere lo svolgimento di un evento via Nomentana Sara parzialmente chiusa tra via Primo Maggio e via IV Novembre infine il trasporto pubblico sulla domani questa sera sono sospesi i lavori notturni Dunque I treni sono attivi fino a fine servizio da Matteo bertoncini Atac ...