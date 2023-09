Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare in un incidente segnalato in precedenza in esterna tra le uscite di Ostiense e Colombo al momento non ci sono disagi allarimanendo sul raccordo Ma in esterna segnaliamo code a tratti tra l’uscita della Diana che l’uscita di Ardeatina andiamo sulla statale Aurelia qui code per traffico tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia code anche sulla Pontina da raccordo a via di Papi adesso Pomezia spostiamoci sulla litoranea qui contatti da Capocotta e Marina di Ardea nelle due direzioni ricordiamo che oggi nella capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale sono dunque 5 linee bus zona passiamo agli eventi oggi adalle 9 fino a fine giornata del permettere lo ...