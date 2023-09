Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare Ines pacco di perla voi dalle uscite Cassia bis e Cassia e attiva una riduzione di carreggiata si transita su due corsie Rimanendo in esterna sentiamo così per traffico all’altezza della diramazioneSud tappi che invece regolare sulle autostrade e strade delpassiamo agli eventi a Monteverde oggi fino alle 13 si svolgerà l’evento coi Bravetta sono istituite chi sulle strade interessate dalla gara con conseguente deviazione di 5 linee bus di zona poi siamo alla capitale dalle 9 di oggi fino a fine giornata per permettere lo svolgimento di un evento Nomentana sarà parzialmente chiusa da via Primo Maggio e via IV Novembre infine sempre nella capitale nella giornata di oggi via dei ...