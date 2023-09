Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2023 ore 07 | 30

(Di domenica 10 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade e strade delpassiamo alle 20 a Monteverde oggi fino alle 13 si svolgerà l’evento coi Bravetta sono istituite chi sulle sulle state interessate da con conseguente Deviazioni di 5 linee vuol dire zona passiamo la capitale nella giornata di oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviate quindi cinque linee bus zona fine il trasporto pubblico sulla linea Metre questa sera sono sospesi i lavori notturni Dunque I treni sono attivi fino a fine servizio da Matteo bertoncini è alta infomobilità Ed ora un messaggio di civiltà stradale non gettare la sigaretta un gesto sbagliato può mandare Tutto in fumo se avessi un incendio Chiama il numero ...

La loro manutenzione doveva essere garantita dalle ditte che si erano aggiudicate i vari lotti: uno per municipio più un altro per le strade di grande. La memoria che la nuova giunta ha ......Liguria hanno stigmatizzato la situazione di congestione insostenibile in cui versa la...] Cultura e Spettacoli Varazze Due liguri primeggiano nella "Pizza World Cup"aPosted on 11 ...Per questo motivo le autorità hanno chiuso temporanamente una parte del Raccordo al traffico, per poi ripristinare laintorno alle 16. Lo riporta 'Today'. Un grosso incendio è ...