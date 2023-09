Verratti ha detto sì al Qatar | tutte le cifre dell'affare con l'Al Arabi e gli intrecci col PSG

e Jorginho ad esempio li ho lasciati a casa perché non avevano minuti nelle gambe e non ... e al contempo non vuole essere influenzato da quello che vieneal di fuori, dal giudizio ...... non èche la rosa non possa essere ulteriormente sfoltita con cessioni di giocatori in ...entro la chiusura del prossimo 15 settembre - e a tal proposito sono stati fatti anche i nomi di...... hail ct) ma che pende dalla parte del talento e del momento: chi non gioca, non viene chiamato, anche se si chiama Bonucci o Jorginho oo anche Acerbi, che a differenza degli altri ...

Marco Verratti vola in Qatar: lascia il Psg e firma con l'Al Arabi - Sportmediaset Sport Mediaset

Le parole del centrocampista della Juve Next Gen e della nazionale italiana Under19 Ripani intervistato da Tuttosport ...Nuova avventura in Qatar per Marco Verratti e Julian Draxler dopo diverse stagioni insieme con la divisa del Psg ...