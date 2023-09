Verona | Cruz | «Mio figlio ha il senso del gol | ora tocca a lui»

(Di domenica 10 settembre 2023) Le parole del ‘Jardinero’ Juansu suoJuan Manuel, nuovo acquisto in attacco dell’HellasIntervistato da la Gazzetta dello Sport, Julio, ha presentato suoJuan Manuel, recentemente acquistato dal. «Dire che sono il papà più felice del mondo sarebbe scontato, ma siccome leggo la gioia nei suoi occhi, beh, questo mi basta. Però bisogna fare le cose con estrema calma. Siamo venuti aper stare vicini a Juan Manuel e adesso la Serie A la rivedrò da dentro uno stadio. Adessoa lui. Juan Manuel deve pensare a tutto con calma e da quando si aggregherà alla squadra, lunedì o martedì, tutto verrà piano piano. Ha più tecnica di me. Davvero. Per il resto, nel fisico è uguale a me. E il...

Si tratta di Juan Manuel. L'attaccante argentino (classe 1999, figlio dell'ex interista Julio -...sottoporsi alle visite mediche e a firmare un quadriennale fino a giugno 2027 con l'Hellas. Juan Manuel al. Il figlio di Julio ha infatti firmato il contratto nelle scorse ore e adesso le parti sono pronte ad anticipare un'operazione che era inizialmente prevista per gennaio.

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, l'ex Lazio, Julio Cruz, ha presentato suo figlio Juan Manuel, recentemente acquistato dal Verona. LE PAROLE- Dire che sono il papà più felice del mondo sarebbe ...