Ventura | “Inter e Milan si sono rinforzate | ne vedremo delle belle”

... Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, Roma, San Pietroburgo, ancora Roma, Milano () e ... invece, Gabriele Oriali, che dopo 9 anni da team manager con i Ct Conte,e Mancini, chiude la ...... oltre vent'anni di esperienza nel mondo del calcio e già nello staff di Spalletti all'. A ... invece, Gabriele Oriali, che dopo 9 anni da team manager con i Ct Conte,e Mancini, chiude la ...... Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, Roma, San Pietroburgo, ancora Roma, Milano () e ... invece, Gabriele Oriali , che dopo 9 anni da team manager con i Ct Conte,e Mancini, chiude la ...

Ventura: “Inter e Milan rafforzate, ne vedremo delle belle. Napoli e Juve…” fcinter1908

L'ex allenatore del Napoli ha detto la sua sul campionato e la Nazionale, ora affidata a Luciano Spalletti.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...