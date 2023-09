Venezia 80 | vince Povere creature! | a Matteo Garrone il Leone d’Argento Ecco tutti i look delle star per l’ultimo red carpet

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 settembre 2023) Si è conclusa ieri sera l’ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di. La giuria presieduta dal regista Damien Chazelle ha premiatodi Yorgos Lanthimos. Ain concorso con “Io capitano” ilper la miglior regia. A Seydou Sarr il premio Marcello Mastroianni per l’attore emergente. La Coppa Volpi è andata a Peter Sarsgaard per “Memory” per la migliore interpretazione maschile, e a Cailee Spaeny, per “Priscilla“, per quella femminile. Miglior documentario è “Thank You Very Much” di Alex Braverman. Io premio “Orizzonti Extra” degli spettatori va a “Felicità“, di Micaela Ramazzotti al suo debutto alla regia.del futuro a Love Is A Gun”, di Lee Hong-Chi. Il premio ...