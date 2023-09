Venezia 80 | a Yorgos Lanthimos il “Leone D’Oro” per il film “Povere Creature” | tutti i premi e i vincitori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 settembre 2023)80, con la cerimonia di chiusura presentata dalla madrina Caterina Murino, la Mostra Del Cinema è volta al termine: èad aggiudicarsi il “” per il”.D’Argento per Matteo Garrone ed il “viaggio epico” di “Io Capitano” (nelle sale dal 7 settembre). Peter Sarsgaard e Cailee Spaney sono idella Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile e femminile rispettivamente per i lungometraggi “Memories” e “Priscilla” A mani vuote gli altri italiani , Saverio Costanzo con Finalmente L’Alba, Pietro Castellitto e la sua opera seconda Enea, Giorgio Diritti, che ha presentato “Lubo”, “Comandante” di Edoardo De Angelis mentre “Adagio”, di Stefano ...