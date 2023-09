Venezia 2023 | «La prossima tendenza? Un volto trasparente con un trucco sfumato»

È andato al film inglese 'Poor Things' del regista greco Yorgos Lanthimos il Leono d'Oro per il Miglior film del concorso principale della Mostra del Cinema di. Ad assegnarlo la Giuria di80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen - Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura ...Il film iniziava proprio qui ail suo strepitoso percorso grazie al giovanissimo regista Damien Chazelle che oggi è un altrettanto giovane presidente di giuria, un record in novant'anni di ...Il Leone d'oro alle Povere creature! di Yorgos Lanthimos fa battere all'unisono cuori (e mani) di pubblico, critica e giuria di80. Emma Stone , che non vince la Coppa Volpi solo perché i due premi non sono cumulabili e non è al Lido causa sciopero (il film è prodotto dalla Disney) è la sfrontata Frankenstein che ...

