(Di domenica 10 settembre 2023)sorprendente sulla telenovela dell’estate di calciomercato: la trattativa infinta, poi sfumata, delper GabriAlla fine il mercato in entrata delsi è concluso con quattro colpi: oltre al ritorno di Gollini, sono approdati alle pendice del Vesuvio anche Natan, Cajuste e Lindstrom. Tuttavia, per più di qualche settimana i tifosi azzurri hanno seguito con attenzione la trattativa-Gabri. Una trattativa infinta, che pareva praticamente conclusa, si parlava addirittura di visite mediche. Poi, tutto ad un tratto, l’inserimento dell’Al-Ahli, il club saudita che aveva provato ad acquistare anche Zielinski. L’offerta del club arabo, economicamente superiore a quella del, ha convinto subito il talento spagnolo, che nonostante ...

... l'offerta è più bassa dell'attuale stipendio 16 giugno 2023: Chi è Gabri, il sostituto di ... De Laurentiisuna super offerta: le cifre 24 luglio 2023: Clamoroso Lazio, "La nostra offerta ...Nel frattempo il Napoli, da quell che mi risulta,l'offerta dell'Al - Ahli per Zielinski ... Quello che succede tra sabato e domenica che impedisce a Gabridi raggiungere l'Italia è un ...... accetta l'offerta dell'Al - Ahli equelle di un club europeo. Nella fattispecie si ... per dirla brutalmente, Neymar, Benzema, Kanté e Koulibaly sono una cosa , mentre Gabriè un'altra ...

Veiga rifiuta Napoli, stangata clamorosa: la rivelazione Spazio Napoli

Nei piani del Napoli c’era la cessione di Piotr Zielinski in Arabia. da rimpiazzare poi con Gabri Veiga. Il centrocampista polacco, assieme a Lozano e Demme. Infatti anche Piotr era finito nel “mirino ...L'ultima sessione di mercato è stata molto importante in casa Napoli perché il presidente De Laurentiis ha cercato di concludere non poche operazioni. Tra ...