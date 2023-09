Vecchioni | “A scuola io ho sempre insistito che si deve diventare persone prima per i valori | poi per il mestiere”

(Di domenica 10 settembre 2023) In un'epoca in cui la cultura popolare è dominata dalla tecnologia e dall'immagine personale, le parole di Robertorisuonano come un monito:di valorediprofessionisti. L'articolo .

Tutto va in pezzi quando Saul l'accompagna a casa dopo una riunione tra ex compagni di: l'... Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Robertoe molti altri, il ritratto sorprendente di un ...Tutto va in pezzi quando Saul l'accompagna a casa dopo una riunione tra ex compagni di: l'... Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Robertoe molti altri - il ritratto sorprendente di un ......belga Fien Troch Holly che ha per protagonista una quindicenne che una mattina chiama la... Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Robertoe molti altri " il ritratto sorprendente di un ...

Vecchioni: “Mai provato ChatGPT, non uso nemmeno il pc. I romanzi e le canzoni le scrivo a mano” Orizzonte Scuola

“A mio parere, leggendo le bozze che stanno circolando sul disegno legge Caivano, è che le misure che dovrebbero essere approvate vadano più ...“Grandi nomi dello sport, della cultura e dello spettacolo stanno infiammando le giornate della settimana dannunziana - ha commentato il Presidente Sospiri – a testimoniare il radicamento della figura ...