Vannacci | Crosetto | “Avrà un altro impiego nell’esercito | non è stato cacciato”

(Di domenica 10 settembre 2023) Roberto(CHI È)“un”. A dirlo è il ministro della Difesa Guidoche, a margine della festa del Fatto Quotidiano a Roma, ha dichiarato: “Ho detto al generaleche applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può scriverlo e presentarlo, il tema non è quello. Vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane quale sarà l'di, che non èdalle Forze armate e come qualunque dirigente deve avere un. La sua Forza armata gli proporrà unalternativo”. Saranno perciò loro a decidere l’eventuale nuovo ...

Del generale, protagonista delle polemiche estive per le esternazioni omofobe e razziste contenute nel saggio,dice: "Per me il generaleè una delle 300mila persone che lavorano per ...Vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane quale sarà l'impiego di, che non è ... Cosà il ministro della Difesa Guidoa margine della sua partecipazione sul palco durante al ......e nelle prossime settimane quale sarà l'impiego di, che non è stato cacciato dalle Forze armate e come qualunque dirigente deve avere un impiego". il ministro della Difesa Guido...

Crosetto: «Vannacci avrà un altro impiego nell'Esercito» Corriere della Sera

«È passato il tempo per cui penso si possa dire. Chi pensate che abbia aiutato Zuppi a realizzare la sua missione di pace Chi pensate che abbia dato il supporto per ..."Ho detto al generale Vannacci che applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque – ha dichiarato Crosetto –. Il libro può scriverlo e presentarlo, il ...