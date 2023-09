Valerio Scanu rompe il silenzio sul matrimonio | “Tantissime emozioni in un giorno indimenticabile”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Unin gran segreto in Campidoglio celebrato il 7 settembre, una data per niente casuale che coincide con la data di nascita del papà scomparsi causa Covid-19.adessoilsulcon Luigi Calcara, il suo grande amore. Affida ad un reel su Instagram e Facebook le loroin unmolto speciale: quello del coronamento del loro sogno d’amore. Pazienza se qualcuno lo ha criticato per l’abito bianco con strascico indossato nel suopiù bello, tanti sono i ricordi e le grandi– in compagnia dell’amato Luigi e dei suoi ospiti – checustodirà per sempre nel suo album dei ricordi. Nelle scorse ore ha ...