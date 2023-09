Usa 2024 | il Grande Centro punta alla Casa bianca | i No Labels cercano la terza via tra Biden e Trump

(Di domenica 10 settembre 2023) Poche imprese negli ultimi decenni sono sembrate ardue come superare il tradizionale bipolarismo del sistema politico statunitense, dove fuori dai Democratici e i Repubblicani sembra essere per forza di cose destinatimarginalità. Una tradizione che tuttavia in tanti hanno provato a superare con risultati più o meno positivi, ma spesso comunque determinanti per delineare l’esito elettorale. Gli ultimi che sembrano volersi unire a questo club sembrano essere i “No” (in italiano: “senza etichetta”), formazione centrista che sta valutando di mettere in campo una candidatura alternativa a Democratici e Repubblicani, e più nello specifico a Joee Donald, probabili candidati per le elezioni del novembre. Per quanto abbiano conquistato la ribalta quest’anno, con l’annuncio di ...

...precedono la preparazione del G20 per opporsi all'assegnazione della presidenza di turno agli... "Non vediamo l'ora di incontrarci di nuovo in Brasile nele in Sud Africa nel 2025, così come ...... nel match per le qualificazioni agli Europeibatte a Baku i padroni di casa dell'Azerbaijan 1 - 0 grazie al gol al 38' di Carrasco . Big Rom si rende pericoloso nel primo tempo,bene il ...Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Veronala nostra Partner App gratuita ! ...

Usa 2024, Nancy Pelosi si ricandida alla Camera TGCOM

L’Italia nel 2024 sarà tra le otto regine che si disputeranno il grande trofeo "Una gioia immensa per me e le mie compagne essere riuscite a qualificarci" .Dalle Comunali dell’anno prossimo alle Europee 2024, passando alle Regionali 2025 ... Non sarà, insomma, una semplice candidatura di servizio – come si usa dire – ma un nome condiviso che sarà ...