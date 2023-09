US Open su SuperTennis | alle 22 la finale Djokovic - Medvedev

(Di domenica 10 settembre 2023) Dopo due anni, Novake Daniiltornano a giocarsi il titolo allo US. Nel 2021 il moscovita l'ha sconfitto con un triplo 64. Ha vinto così il suo primo major e fermato il serbo a ...

ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE TABELLONE DOPPIO FEMMINILE SPECIALE USSUUS, TUTTE LE NOTIZIE US, ...La copertura televisiva degli USsarà offerta in esclusiva da, ( canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky ). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa ...La copertura televisiva degli USsarà offerta in esclusiva da, ( canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky ). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa ...

US Open, il programma: alle 22 la finale Sabalenka-Gauff su SuperTennis SuperTennis

Dopo due anni, Novak Djokovic e Daniil Medvedev tornano a giocarsi il titolo allo US Open. Nel 2021 il moscovita l'ha sconfitto con un triplo 64.È il giorno della finale degli Us Open. Si sfidano Novak Djokovic e Daniil Medvedev ... Il match sarà visibile in diretta dalle ore 22 su Supertennis, canale visibile anche sulla piattaforma Sky.