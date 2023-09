US Open | Gauff - Sabalenka 2 - 6 6 - 3 6 - 2 | gli highlights

(Di domenica 10 settembre 2023) Cocoè la nuova regina degli US. La statunitense ha sconfitto in finale la numero 1 in pectore Arynain rimonta, con il punteggio di 2 - 6 6 - 3 6 - 2 in due ore e nove minuti di ...

NEW YORK (STATI UNITI) " Trionfa Coco. Vince in casa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi in cemento di Flushing Meadows, conquista il titolo femminile degli US, quarta e ultima prova del Grande Slam. La 19enne ...Cocoè la nuova regina degli US. La statunitense ha sconfitto in finale la numero 1 in pectore Aryna Sabalenka in rimonta, con il punteggio di 2 - 6 6 - 3 6 - 2 in due ore e nove minuti di gioco.... la storia della rivalità, l'analisi tecnica, il talento di Carlos Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta la finale di singolare femminile dello US2023 vinta dall'americana Cocoin ...

Coco fa impazzire New York: è lei la regina dello Us Open. Sabalenka si consola col n.1 La Gazzetta dello Sport

La statunitense rimonta un set di svantaggio ad Aryna Sabalenka e può festeggiare davanti al pubblico di casa: il titolo femminile torna negli USA dopo sei anni ...Un sogno che diventa realtà. Coco Gauff corona il suo giorno più bello con il titolo che apre la sua bacheca degli Slam. Un trionfo in casa, a ...