US Open | Gauff batte Sabalenka e vince torneo

La statunitense Coco Gauff, 19 anni, vince gli US Open 2023. Nella finale del tabellone del singolare femminile, l'americana batte la bielorussa Aryna Sabalenka per 2-6, 6-3, 6-2 in 2h06'. Gauff, al primo trionfo in un torneo del Grande Slam, salirà dal numero 6 al numero 3 della classifica Wta. Sabalenka, testa di serie numero 2 a New York, si consola diventando la numero 1 del mondo.

Undici anni fa, agli USdel 2012, Cocoaveva 8 anni e andò con la sua famiglia al Kid's Day per vedere i suoi idoli. Oggi a19 anni, ha realizzato il suo sogno di vincere il torneo. Guarda il ...Quattro anni fa era uscita in lacrime da questo stesso campo dopo una dura lezione rimediata al terzo turno contro Osaka. Cocoè la nuova regina dello Us, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, che si è concluso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King Center di ...NEW YORK (STATI UNITI) " Trionfa Coco. Vince in casa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi in cemento di Flushing Meadows, conquista il titolo femminile degli US, quarta e ultima prova del Grande Slam. La 19enne ...

Venus e Serena Williams "sono il motivo per il quale oggi ho vinto questo trofeo". Coco Gauff ha reso omaggio alle sorelle Williams, suoi idoli d'infanzia che hanno aperto la strada alle giocatrici di ...Coco Gauff è la nuova regina dello Us Open, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, che si è concluso sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King Center di ...