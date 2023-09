US Open | Djokovic batte Medvedev in finale e trionfa

(Di domenica 10 settembre 2023) Il serbo conquista il 24esimo titolo dello Slam Novakvince l’US2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2,inil russo Daniil, numero 3 del tabellone del singolare maschile, per 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in 3h16?.vendica la sconfitta subita nelladel 2021, vince l’USper la quarta volta in carriera e conquista il 24esimo titolo del Grande Slam, aggiornando il bottino record che spicca tra i 96 tornei vinti in carriera. L’ex numero 1 del mondo corona un 2023 stellare, impreziosito dai successi all’Australiane al Roland Garros. Solo la sconfitta ina Wimbledon contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo battuto a New York da ...

US, New York Arthur Ashe Stadium, finale(SRB) 6 4 Medvedev (RUS) 3 4 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US...Ora, poco simpatico con Shelton" [VIDEO] US, le quote della finale maschile:favorito su Medvedev, ma lo era anche nel 2021 USrilancia: "Ritiro Non ci penso ...Ultimo atto a Flushing Meadows con il remake della finale 2021 che regalò a Medvedev il primo Slam della sua carriera., alla quarta finale stagionale nei tornei del Grande Slam, va a caccia del 24esimo Major per eguagliare Margaret Smith Court. La finale live dalle 22 su SuperTennis, canale 212 del ...

Us Open, Djokovic-Medvedev 3-0. Per Nole è il 24° Slam in carriera La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in due set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il ...E così a due anni dalla sconfitta più dolorosa della carriera, quella che gli costò il completamento del Grande Slam 2021, Novak Djokovic batte nella finale dell'Open degli Stati Uniti Daniil Medvedev ...