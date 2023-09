Us Open | Cori Gauff nuova regina degli Slam | battuta in tre set Sabalenka Inizia l' era di “Coco”?

Gauff è la più giovane campionessa statunitense dello USdal primo trionfo di Serena Williams, allora diciassettenne, nel 1999. E' la decima teenager nell'albo d'oro del torneo nell'erache hanno costretto l'arbitro Jake Garner a sospendere l'incontro e le due giocatrici ad ... Guardate lo USe altri grandi eventi tennistici. Le semifinali femminili Anno dopo anno le ...La nuova numero 1 del mondo di singolare contro la nuova numero 1 di doppio. Restano solo Aryna Sabalenka eGauff in corsa per il titolo allo US2023. Tutto in gioco, appuntamento stasera alle 22 ora italiana, in diretta su SuperTennis in chiaro, gratis e per tutti. Sui canali aggiuntivi in HbbTV ...

Us Open, il (primo) trionfo di Cori «Coco» Gauff. Aspettando Djokovic e Medvedev Corriere della Sera

Nella seconda semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka prevale 0-6 7-6 7-6 con l’altra americana Madison Keys e vola in finale. L’americana è la numero 17 al mondo. La bielorussa è seconda. Per la ...