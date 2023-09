(Di domenica 10 settembre 2023) Battere Medvedev inSlam non è impresa da tutti. Daniil Medvedev ci è già riuscito due anni fa, togliendo al serbo la possibilità di completare il Grande Slam. Ripeterei non sarà affatto ...

"Credo che tutti i migliori atleti in qualsiasi sport adorino questo tipo di sfide" ha detto il suoGilles Cervara, ospite nello studio di SuperTennis a Flushing Meadows. Il moscovita ne ha già ...A guidare la squadraFrancesca Salvioni, ormai un irrinunciabile punto fermo dello staff ... mentre sabato 23 ci sarà l'Day: dalle 16.30 palestra aperta a tutti i bambini e le bambine che ...RESPONSABILITA' Questa è la testa della nuova regina degli US. E' forte della doppia gavetta ... dei suggerimenti tecno - tattici di Gilbert (il super -dei miracoli Roddick e Agassi), della ...

US Open, coach Cervara presenta la finale: l'intervista - VIDEO Tiscali

Mentre andava di scena la finale femminile sull'Arthur Ashe Stadium di New York, sul campo secondario Federico Bondioli disputava la finale di doppio maschile in coppia con il compagno e amico Joel Sc ...