US Open 2023 | Sabalenka | “Una partita in primis contro me stessa Tanta emozione | ho pensato troppo”

(Di domenica 10 settembre 2023) “Naturalmente da questo torneo prendo tante cose positive, anche se altre positive non lo sono affatto, ma va bene così. Tutto è un processo, stiamo tutti imparando, credo che da qui trarrò una lezione da cui imparerò, poi tornerò più forte”. Sono le parole di un’affranta Arynain conferenza stampa dopo la sconfitta in finale agli US. “Durante il primo set ho gestito abbastanza bene le mie emozioni, ero concentrata su me stesso e non sul pubblico. Coco ha sicuramente finito per muoversi in un modo incredibile oggi, ma è vero che nel secondo set ho iniziato a pensare, ed è stato allora che ho iniziato a perdere forza. Ho iniziato a perdere molti colpi facili. La buona notizia è che ero iome. La cosa brutta è che ho ancora questi problemi ...

Migliaia di utenti stanno condividendo via Facebook un video, prelevato da TikTok, in cui si afferma che l'esercito americano abbia arrestato il creatore del vaccino anti Covid - 19 di Moderna. ...Acclamato come se giocasse in casa, Giuseppe Conte è ospite del Partito democratico alla Festa dell'Unità di Ravenna. Con lui, sul palco, il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini . ...Inoltre, ha fatto parte della giuria del World Press Photo nel. Santi collabora spesso con la rivista Revista 5W, la ONGArms ed è docente ospite presso la EFTI International Photography ...

La prima volta non si scorda mai e sicuramente questi US Open 2023 rimarranno indimenticabili per Coco Gauff. La 19enne di Delray Beach conquista il suo primo titolo Slam della carriera proprio davant ...È stato un viaggio caldo e tumultuoso, uno slalom tra i casi Covid (il grido «mi sento uno zombie» di Jabeur riassume bene gli effetti del virus), gli svenimenti per l’umidità e le polemiche per il te ...