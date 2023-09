US Open 2023 | la prima e non ultima volta di Coco Gauff | è lei la nuova regina di New York

(Di domenica 10 settembre 2023) Newha unaè il suo nome è. La 19enne di Atlanta nell’atto conclusivo degli USgioca un primo set visibilmente contratta dalla tensione del momento, man mano si scioglie complice anche una partita horror di Aryna Sabalenka e finisce per dominare il terzo set chiudendo con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 ai danni della prossima numero uno della classifica. Lo slam newese torna ad avere una vincitrice a stelle e strisce sei anni dopo Sloane Stephens, che il 9 settembre del 2017 si impose in finale sulla connazionale Madison Keys. Il giusto epilogo di un’estate meravigliosa per, in grado di aggiudicarsi dal torneo di Washington in poi 18 partite su 19 giocate. Da lunedì, quella ragazzina che a ...

di serie e da lunedì numero 1 della classifica Wta. Un successo in rimonta visto che il primo set se lo è aggiudicato la bielorussa con un netto 6-2. La reazione di Coco Gauff è arrivata puntuale con ...Trionfa Coco Gauff al termine di una finale straordinaria che ha saputo ribaltare dopo un avvio difficile. Vince in casa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi in cemento di Flushing Me ...