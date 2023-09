US Open 2023 | Gauff trionfa in rimonta sulla Sabalenka | la nuova classifica WTA

(Di domenica 10 settembre 2023) E’ Cocola vincitrice degli US. L’americana ha battuto inlaandando a conquistare per la prima volta il successo davanti al suo pubblico. E’ Cocore agli US. L’americana inha avuto la meglioin una sfida assolutamente combattuta andando a conquistare la prima vittoria in carriera davanti al proprio pubblico. Cocoalza il trofeo degli US– Notizie.com – © AnsaUn successo che consente al talento americano di fare quel salto di qualità che ci si aspettava da tempo ed ora vedremo se in futuro riuscirà a conquistare altri successi simili e diventare numero uno ...

LaArms torna in mare. E il Pd coglie l'occasione per un'altra passerella E proprio tra i dirigenti della minoranza, si fa sentire in chiaro Piero Fassino: 'Voglio sperare che le parole di Elly ...La strada vuota alle 5 di domenica mattina, poi l'urto con il marciapiede e il ribaltamento. È grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di domenica 10 settembre a Cagliari: quattro ...THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! pic.twitter.com/M39UlKWfxu USTennis (@usopen) September 8,Il tennista più vincente di sempre sta rimarcando il territorio con la sicumera di chi s'...

PRIMO SET SABALENKA, 6-2. Quattro game consecutivi dopo il 2-0, 2-2 iniziale. Dal punto di vista tattico nulla che non abbiamo già… Leggi ...Due anni dopo, saranno ancora loro. Novak Djokovic e Daniil Medvedev conoscono il filo rosso che li lega con la storia del tennis: sull'Arthur Ashe Stadium, due anni fa, l'uno era pronto a portare a c ...