Us Open 2023 | furia Sabalenka negli spogliatoi | racchetta in frantumi dopo la finale persa VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Arynasi lascia andarela premiazione dellafemminile degli Usdalla bielorussa a vantaggio di Coco Gauff. Le telecamere di Eurosport France immortalano il momento del rientro, conche con apparente calma appoggia la borsa e il “piatto” riservato alla finalista sconfitta, estrae unae la scaglia più volte contro il pavimento prima di gettarla in un cestino. Di seguito ildella reazione rabbiosa della nuova numero uno del mondo. ILWhen you comeback to the locker room after losing a Grand Slam final. I low key love this: ...