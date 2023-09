Uomini e Donne | un’amata coppia del Trono over fa un appello a Maria De Filippi e confessa | “I nostri preferiti? Teresa Langella e Andrea Dal Corso perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 settembre 2023) Unanata adsi è recentemente raccontata in una diretta social con Fralof, neldella quale ha espresso il desiderio di potere tornare nel dating show. Stiamo parlando di Mauro Faettini e Lisa Palugan, che si sono conosciuti circa sei anni fa nella trasmissione condotta daDee che nel luglio del 2021 sono convolati a nozze. In occasione del matrimonio, il sito ufficiale del programma ha realizzato un video in loro onore ma non ha invitato lain studio, come spesso accade. Per questo motivo, Lisa ha voluto lanciare unalla conduttrice: Non mi è piaciuto che non ci hanno chiamati a settembre per parlare del matrimonio, ce lo aspettavamo. Mi piacerebbe ritornare in trasmissione e raccontare un po’ ...