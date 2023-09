Uomini e Donne | arriva un giovane cavaliere per Gemma Galgani | l’esterna si fa infuocata

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 settembre 2023) Le registrazioni della nuova stagione disono partite da circa una settimana, un tempo sufficiente per creare le prime dinamiche sul versante trono over. Stando agli ultimi rumors, la protagonisti delle ultime esterne sarebbe stata, la quale avrebbe accettato le avances di un. La new entry del parterre pare abbia 45 anni e non avrebbe nascosto il suo interesse per la dama. Interesse che avrebbe trasformato l’ultima esterna in un momento di grande passione.corteggiata da unSarebbe partita subito col botto la nuova stagione di, in quanto la sua protagonista principale ...