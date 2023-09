Un Posto al Sole | anticipazioni delle trame per le puntate dall’11 al 15 settembre 2023

(Di domenica 10 settembre 2023) Ecco ledi Unalper lein onda su Rai 3 dall'11 al 15Ecco ledi Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Lesi riferiscono agli episodi dall'11 al 15. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Unalin live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche leprecedenti. Unal ...

Le Anticipazioni della puntata di Unalin onda su Rai3 l' 11 settembre 2023 , alle ore 20.50 , ci rivelano che Micaela , dopo le vacanze, spronerà Serena a fare da Cupido per Manuela . La Cirillo sarà preoccupata per la sua ......ma le quattro si sono date alla fuga non appena hanno notato che stava accorrendo gente sul. ...raccolgono informazioni sull'aggressione a due quattordicenni ad opera di un gruppo composto da...Ecco le trame delle puntate di Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono agli episodi dall'11 al 15 settembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa ...

Un posto al sole, le trame dall’11 al 15 settembre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

16.54 Ita,fonti Mef: già avviata pre notifica "La notifica dell'accordo per la ces- sione di una quota di minoranza di Ita a Lufthansa alla Commissione europea per la concorrenza viene accettata, da ...Ennesimo errore di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan criticato ancora, non solo dai tifosi rossoneri. Ora può rischiare il posto Ancora una partita da dimentica per Gianluigi Donnarumma.