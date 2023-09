Un misterioso “uovo d’oro” scoperto in fondo all’oceano

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023) E’ stato trovato a 3,2 chilometri di profondità al largo della costa d’Alaska, durante la spedizione Seascape Alaska 5, guidata dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) trasmessa in diretta streaming. I ricercatori dell’agenzia americana, alla guida di un ROV telecomandato, hanno detto che lo strano oggetto potrebbe essere l’involucro di un, oppure una spugna morta o una nuova specie di corallo o di organismo marino. Ben visibile, nella parte anteriore della “sfera” dorata un buco, che secondo Kerry Howell, professore di ecologia delle profondità marine all’Università di Plymouth, potrebbe essere il punto in cui la creatura inspira ed espira se si tratta di una spugna, o dove l’animale si è schiuso se si tratta di un involucro di uova, o, addirittura secondo altri scienziati, il buco potrebbe essere il risultato di una lotta con un’altra ...