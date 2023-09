Un G20 all’insegna del nuovo bipolarismo La lettura di Tocci Iai

(Di domenica 10 settembre 2023) “La prima grande breaking news di questo summit è proprio il fatto che si sia riusciti ad arrivare ad una dichiarazione congiunta”. Questa la riflessione che Nathalie, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, affida a Formiche.net sul G20 di Nuova Delhi. Un vertice che mostra sempre maggiori divisioni interne, e riflette le grandi dinamiche del sistema internazionale vigente. In cui la direttrice dello Iai individua tre principali questioni di rilievo. La prima è, appunto, il raggiungimento di una dichiarazione congiunta. “Questo vertice era in qualche modo azzoppato sin dall’inizio a causa della decisione di Xi Jinping di non partecipare al summit. Eppure si è riusciti comunque a formulare una dichiarazione che mettesse d’accordo tutti i partecipanti (anche grazie all’assenza dello stesso Xi e di Vladimir Putin), con il contenuto della stessa che ...

