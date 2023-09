Un diluvio di errori | altro disastro di Donnarumma | prende un gol sconcertante

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Inizia malissimo l'avventura di Luciano Spaletti sulla panchina dell'Italia: un sanguinoso pareggio contro la Macedonia del Nord. E ora, per evitare i famigerati play-off, ci tocca sostanzialmente vincere tutte le partite restanti del girone, compresa quella con la capolista Ucraina di questo mercoledì. Ma a pesare sul pari di sabato sera è un erroraccio, clamoroso, di Gigio. Un errore francamente disarmante: il portiere del Psg, sempre più lontano da standard di rendimento eccellenti, si è infatti fatto infilare sul suo palo. Già, Gigio ha calcolato male tutto: traiettoria, posizione, conta dei passi. Di fatto un solo passo, verso destra, e tanti cari saluti: la palla si infila in rete. E ancora, a far discutere i tifosi la postura di: era "molle", appariva tutt'che pronto a scattare, ...